До 18 сотрудников ФСИН уволены после публикаций о пытках в колонии Саратова

После проверки информации о пытках заключённых из УФСИН по Саратовской области уволены 18 сотрудников по отрицательным мотивам. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Антон Ефаркин.

По его словам, ещё 11 человек привлечены к «строжайшей дисциплинарной ответственности». Возбуждено пять уголовных дел. Как подчеркнул Ефаркин, центральный аппарат ФСИН, руководство территориального органа принимают исключительные меры по выявлению и установлению всех фактов подобного рода.

Ситуация в колониях Саратовской области оказалась в центре внимания в начале октября после того как правозащитный проект Gulagu.net начал публиковать видеозаписи с пытками в колониях, в частности в областной туберкулезной больнице № 1 ФСИН Саратовской области. Служебный видеоархив вывез из России и передал правозащитникам программист и бывший заключенный Сергей Савельев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что информация по новым опубликованным видео на эту тему будут рассматриваться соответствующими структурами, проверки продолжаются.

