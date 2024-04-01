«Никаких норм!»: Учителя выступили против «ограничений» на домашние задания
Только учитель может определить необходимый уровень нагрузки для ученика, исходя из особенностей ребенка и нюансов программы, заявил НСН Всеволод Луховицкий.
Только учитель может определить необходимый уровень нагрузки для ученика, исходя из особенностей ребенка и нюансов программы, никаких общих норм в этом вопросе быть не может, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий в беседе с НСН.
Президент России Владимир Путин поручил сократить объем домашних заданий, а также убрать лишние контрольные в образовательных учреждениях, чтобы усовершенствовать школьные учебные программы. Луховицкий назвал это поручение рекомендацией.
«В санитарных нормах есть очень примерное указание по поводу того, сколько времени ребенок должен тратить на домашнее задание. Поручения президента нужно расценивать как пожелания и рекомендации. Каждый учитель и каждая школа будут этому следовать, исходя из учебных программ и особенностей каждого класса и даже ребенка. Одному ребенку на выполнение домашней работы требуется десять минут, другому на это же задание – полтора часа», - объяснил он.
Он подчеркнул, что по некоторым предметам можно ничего не задавать ученикам, но это очень индивидуальная история.
«Никаких норм для всех быть не может. Это зависит от предмета, от количества часов на предмет в неделю, от методики учителя. Я по многим предметам вообще ничего не задаю, а по другим задаю. Это нельзя регулировать на уровне страны. Именно учитель определяет уровень нагрузки с учетом мнения других учителей и родителей», - рассказал собеседник НСН.
Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов в рамках всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT» заявил, что российских учителей планируют освободить от ручной проверки домашних работ, передает «Радиоточка НСН».
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