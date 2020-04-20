«Никаких нарушений»: Охлобыстин о посещении храма на Пасху
Российский артист Иван Охлобыстин ответил на критику, обрушившуюся на него после того, как выяснилось, что он вместе со своей семьёй посетил один из московских храмов в ночь на Пасху. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Кирилл призывали воздержаться от посещения церквей в ситуации, когда в стране введены ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса.
«Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке», - приводит комментарий Охлобыстина телеканал «360».
Артист также высказал мнение, что «зря закрыли храмы», а также раскритиковал журналистку, снимавшую его на выходе из храма: «Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях. Мерзкая работа — подсматривать».
О тайной пасхальной службе в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках ранее сообщил телеграм-канал Baza. В сообщении утверждалось, что на службу собрались 50-60 человек, причём за безопасностью якобы следила полиция.
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