«Никаких нарушений»: Охлобыстин о посещении храма на Пасху

«Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке», - приводит комментарий Охлобыстина телеканал «360».

Артист также высказал мнение, что «зря закрыли храмы», а также раскритиковал журналистку, снимавшую его на выходе из храма: «Я против стукачей и паразитов, хайпующих на чужих жизнях. Мерзкая работа — подсматривать».

О тайной пасхальной службе в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках ранее сообщил телеграм-канал Baza. В сообщении утверждалось, что на службу собрались 50-60 человек, причём за безопасностью якобы следила полиция.

