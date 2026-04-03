Никаких лемуров: Почему антикафе с дикими животными нарушают закон
В России запрещены контактные зоопарки, потому антикафе с дикими животными – нарушение, заявил НСН Владимир Бурматов.
Антикафе с дикими животными, в том числе с лемурами, нарушает российское законодательство, однако торговые центры нередко покрывают подобные контактные зоопарки в погоне за прибылью, отметил в беседе с НСН зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
В Москве из антикафе спасли самца кошачьего лемура по кличке Вася, которого нелегально удерживали в заведении. У владельца не было документов на животное. Лемура уже перевезли в Московский зоопарк, сообщает Telegram-канал учреждения. Как отметил Бурматов, подобные ситуации контролирует Роспотребнадзор.
«Это в первую очередь тематика Роспотребнадзора. На моей памяти было достаточно много кейсов, когда подобные лавочки сразу закрывали, и это правильно. По закону у нас контактные зоопарки запрещены. Такие заведения по факту – контактные зоопарки, люди приходят и тискают животин, которые непонятно в каких условиях содержатся. Иногда в таких антикафе еще и подают пищу, что вообще недопустимо. У нас не может быть соседства заведения общепита с дикими животными. Дикие животные на то и дикие, что являются зачастую переносчиками всяких неприятных историй, которые человеку не нужны. Понятно, почему торговые центры идут на нарушение закона. Для них это значит трафик посетителей, деньги. Они еще и покрывают контактные зоопарки, предупреждают о проверках, всячески выгораживают», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, если антикафе с дикими животными – нарушение, то заведение подобного формата, в котором обитают кошки, - совсем другое дело.
«Водораздел простой – если это дикие животные, это сразу же противоречит закону. У нас содержание диких животных возможно только лицензируемыми учреждениями. Лемура передали в Московский зоопарк, там есть лицензия на содержание таких животных. Однако встречаются такие антикафе, где пристраивают кошек. Это животные домашние, а не дикие. По большому счету кошке все равно, она живет дома или временно обитает в таком заведении. Ключевое различие – что за животное. Кошка всегда найдет возможность укрыться, если не хочет контакта с человеком. Кошачьи антикафе выполняют важную функцию – человек может прийти с ребенком, посмотреть, как тот реагирует на животных, нет ли аллергии. Это позволяет избежать многих ошибок, а вместе с тем пристраивать несчастных бездомных котов в добрые руки. А вот если в заведении животные дикие – это однозначно нарушение», - объяснил Бурматов.
Ранее сообщалось, что владельцы домашних животных все чаще замечают, что их питомцы теряют интерес к жизни, и это подтверждают ветеринарные психологи. При этом ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал НСН, что подобным периодам грусти подвержены даже считающиеся самостоятельными кошки.
