В Москве из антикафе спасли самца кошачьего лемура по кличке Вася, которого нелегально удерживали в заведении. У владельца не было документов на животное. Лемура уже перевезли в Московский зоопарк, сообщает Telegram-канал учреждения. Как отметил Бурматов, подобные ситуации контролирует Роспотребнадзор.

«Это в первую очередь тематика Роспотребнадзора. На моей памяти было достаточно много кейсов, когда подобные лавочки сразу закрывали, и это правильно. По закону у нас контактные зоопарки запрещены. Такие заведения по факту – контактные зоопарки, люди приходят и тискают животин, которые непонятно в каких условиях содержатся. Иногда в таких антикафе еще и подают пищу, что вообще недопустимо. У нас не может быть соседства заведения общепита с дикими животными. Дикие животные на то и дикие, что являются зачастую переносчиками всяких неприятных историй, которые человеку не нужны. Понятно, почему торговые центры идут на нарушение закона. Для них это значит трафик посетителей, деньги. Они еще и покрывают контактные зоопарки, предупреждают о проверках, всячески выгораживают», - рассказал он.