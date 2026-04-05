Масалитин ждет много голов в матче «Спартак» — «Локомотив»

Матч «Спартак» — «Локомотив» в 23-м туре Российской премьер-лиги может получиться результативным, так как команды располагают атакующим потенциалом и допускают ошибки в обороне. Такое мнение высказал NEWS.ru бывший футболист Валерий Масалитин.

По его оценке, «Локомотив» выглядит более сбалансированной командой и действует стабильнее соперника. Он отметил, что у «Спартака» есть перекос в сторону атаки, из-за чего команда регулярно допускает опасные моменты у своих ворот, особенно при контратаках. Этим, как считает Масалитин, железнодорожники могут воспользоваться, в том числе за счет игроков атаки, таких как Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев.

При этом он добавил, что в случае, если «Спартак» сумеет навязать свою игру и его нападающие будут выигрывать дуэли у защитников соперника, проблемы могут возникнуть уже у «Локомотива». В целом эксперт ожидает от встречи большого количества забитых мячей.

Игра пройдет 5 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени. После 22 туров «Спартак» занимает 6-е место с 38 очками, тогда как «Локомотив» идет на 3-й позиции, набрав 44 балла, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛокомотивФК "Спартак"ФутболСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры