ФНС усилит контроль за переводами россиян без регистрации бизнеса
Россиянам, регулярно получающим переводы на карту без оформления бизнеса, стоит заранее пересмотреть свою финансовую модель на фоне планов усиления контроля. Об этом «Ленте.ру» заявил юрист платформы «Консоль» Александр Поштак.
Он пояснил, что Федеральная налоговая служба намерена с 2027 года внедрить автоматизированную систему анализа переводов. Как ожидается, она позволит быстрее выявлять случаи ведения предпринимательской деятельности без регистрации. Эти изменения обсуждаются в рамках расширения обмена данными между Центробанком и ФНС.
Рост цен, дефицит такси и «серые» водители: как будут работать рынок такси и общественный транспорт в 2026 году?
По словам Поштака, система будет работать на основе риск-аналитики. Одним из ключевых ориентиров станет порог в 2,4 миллиона рублей — это максимальный доход для самозанятых и граница применения базовой ставки НДФЛ. При превышении этой суммы, а также при наличии дополнительных признаков, таких как регулярность поступлений или большое число отправителей, операции могут вызвать интерес у налоговых органов.
Юрист отметил, что алгоритмы будут искать признаки скрытой предпринимательской деятельности — например, сдачу жилья или оказание услуг без соответствующего оформления. В случае срабатывания индикаторов риска налоговая сможет запросить у банков дополнительные сведения по счетам, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов