ФНС усилит контроль за переводами россиян без регистрации бизнеса

Россиянам, регулярно получающим переводы на карту без оформления бизнеса, стоит заранее пересмотреть свою финансовую модель на фоне планов усиления контроля. Об этом «Ленте.ру» заявил юрист платформы «Консоль» Александр Поштак.

Он пояснил, что Федеральная налоговая служба намерена с 2027 года внедрить автоматизированную систему анализа переводов. Как ожидается, она позволит быстрее выявлять случаи ведения предпринимательской деятельности без регистрации. Эти изменения обсуждаются в рамках расширения обмена данными между Центробанком и ФНС.