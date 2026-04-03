Экономист усомнился в угрозе доллару из-за кризиса в Ормузском проливе

Доллар сохраняет позиции основной мировой валюты, несмотря на обострение ситуации вокруг Ормузского пролива и риски для нефтяного рынка. Об этом заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он раскритиковал мнение главного экономиста Банка Китая Цао Юаньчжэна, который ранее допустил угрозу нефтедолларовой системе из-за возможной блокировки судоходства. По словам Беляева, подобные оценки переоценивают роль нефти в устойчивости американской валюты.