Экономист усомнился в угрозе доллару из-за кризиса в Ормузском проливе

Доллар сохраняет позиции основной мировой валюты, несмотря на обострение ситуации вокруг Ормузского пролива и риски для нефтяного рынка. Об этом заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он раскритиковал мнение главного экономиста Банка Китая Цао Юаньчжэна, который ранее допустил угрозу нефтедолларовой системе из-за возможной блокировки судоходства. По словам Беляева, подобные оценки переоценивают роль нефти в устойчивости американской валюты.

Экономист пояснил, что курс и статус валюты в первую очередь зависят от состояния экономики страны. Доллар, по его словам, опирается на крупнейшую экономику мира — США, которая сохраняет устойчивые макроэкономические показатели.

Он отметил, что темпы роста американской экономики держатся на уровне около 3 %, а инфляция — в пределах 3-4%. Кроме того, США занимают значительную долю в мировой торговле и производстве — около 16 % по ключевым показателям, передает «Радиоточка НСН».

