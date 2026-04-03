Психолог объяснила рост кредитов весной эффектом «последнего шанса»

Весной люди чаще берут кредиты и увеличивают расходы из-за психологических механизмов, создающих ощущение срочности и необходимости трат. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина.

По ее словам, после зимы возникает эффект «весеннего обновления»: людям кажется, что они отстали и должны срочно наверстать упущенное, из-за чего они переоценивают потребности и легче соглашаются на кредиты. Ситуацию усиливает страх упущенной выгоды, подпитываемый рекламой и соцсетями, где создается ощущение, что «все уже успели».