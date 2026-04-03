Психолог объяснила рост кредитов весной эффектом «последнего шанса»
Весной люди чаще берут кредиты и увеличивают расходы из-за психологических механизмов, создающих ощущение срочности и необходимости трат. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат психологических наук Елена Шпагина.
По ее словам, после зимы возникает эффект «весеннего обновления»: людям кажется, что они отстали и должны срочно наверстать упущенное, из-за чего они переоценивают потребности и легче соглашаются на кредиты. Ситуацию усиливает страх упущенной выгоды, подпитываемый рекламой и соцсетями, где создается ощущение, что «все уже успели».
Дополнительно снижается способность оценивать последствия из-за весенней усталости, а траты оправдываются желанием «наградить себя». Это, вместе с социальным сравнением, подталкивает к необдуманным покупкам и займам.
Чтобы избежать таких решений, Шпагина советует соблюдать правило «трех дней» перед крупными покупками, честно оценивать их мотивы и заранее считать полную стоимость кредита, передает «Радиоточка НСН».
