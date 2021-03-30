В Госдуме объяснили, как жители Донбасса будут голосовать на выборах РФ
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, как пройдет сентябрьское голосование в России для жителей Донбасса с российскими паспортами.
Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области либо дистанционно, сообщил «Интерфакс».
Замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в эфире НСН рассказал, как пройдет это голосование.
«В рамках нашего законодательства граждане РФ, проживающие за ее пределами, голосуют в посольствах, консульствах. Учитывая, что порядка 400 тысяч жителей ЛНР и ДНР получили российское гражданство, но не смогут поехать ни в Харьков, ни в Киев, потому что это чревато для их жизни, то голосование будет организовано также, как и голосование за Конституцию жителей Донбасса, имеющих российское гражданство. Они приезжали на территорию Ростовской области и голосовали. Здесь будет также. Граждане РФ, проживающие на территории ЛНР и ДНР, могут приезжать на территорию Ростовской области и голосовать на избирательных участках Каменска, Донецка, Новошахтинска, Куйбышевска, Матвеева Кургана. Это уже отработанная схема и сбоев не было», - рассказал депутат.
По его словам, сейчас многие жители обращаются руководству ЛНР и ДНР, чтобы им помогли организованно выехать на территорию Ростовской области, этот вопрос рассматривается. Пока же граждане пересекают границу поодиночке или с членами семей и друзьями, для них проблем это не составляет и занимает не более 15 минут, добавил парламентарий.
Голосование при этом происходит абсолютно прозрачно, отметил он.
«Приезжают, регистрируются, у них есть паспорта, они получают бюллетень, их вносят в регистрационные списки, потому проблем прозрачности выборов здесь не существует. Прозрачность обеспечивается соблюдением тех норм и правил, которые существуют на каждом УИК», - заключил Водолацкий.
Ранее Водолацкий рассказал в эфире НСН, что территория Донбасса Украине исторически не принадлежала, он также призвал отменить решение первого советского лидера Владимира Ульянова (Ленина) о передаче территорий Донецкой и Луганской областей Украине.
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