«Никаких иллюзий»: Адвокат о причинах продления ареста Стрелкова на полгода

«Суд это решение мотивировал традиционными дежурными фразами о том, что обстоятельства, которые существовали якобы на момент избрания меры пресечения, не изменились. Хотя, на наш взгляд, конечно, изменились. Его не стоило оставлять под стражей. Но иллюзий никаких не было у защиты», - рассказал он.

Молохов отметил, что исход дела будет зависеть от того, удастся ли защите поставить под сомнение заключения экспертов в области психолингвистики.

«Это продление даже с запасом. Я не думаю, что процесс продлится так долго, не нужно расценивать это продление на шесть месяцев как некий аванс. Дело небольшое, оно не будет долго слушаться, оно чисто экспертное. Исход дела зависит только от одного фактора – удастся ли стороне защиты поставить под сомнение заключения в области психолингвистики. На заседании 14 декабря начнется представление доказательств прокурором, зачтено будет обвинительное заключение, может быть, будут оглашены какие-то письменные материалы дела. Есть несколько свидетелей, есть эксперты, дело небольшое» - заключил собеседник НСН.

Экс-министра обороны ДНР задержали 21 июля. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Telegram. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. Стрелков не признал вину, напоминает «Радиоточка НСН».



