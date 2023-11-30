Адвокат Молохов: Стрелкова будет судить экс-глава Басманного суда

«Предварительные слушания в Мосгорсуде в закрытом режиме состоятся 7 декабря в 10.30. Судьей по его уголовному делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности назначена бывший председатель Басманного районного суда г. Москвы с 2015 по 2021 год Вырышева Ирина Владимировна, общий судейский стаж которой составляет двадцать семь лет. По договоренности с Игорем Ивановичем защиту его интересов в суде будут осуществлять сразу два адвоката - адвокат Алиев будет защищать только Гиркина, адвокат Молохов как Гиркина, так и Стрелкова», - рассказал он.

Экс-министра обороны ДНР задержали 21 июля. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Telegram. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. Стрелков не признал вину.

Ранее Мосгорсуд оставил в силе содержание экс-министра обороны ДНР под стражей до 18 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».



