Адвокат Молохов: Стрелкова будет судить экс-глава Басманного суда
Адвокат бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Александр Молохов сообщил, что предварительные слушания по делу назначены на 7 декабря.
Адвокат экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) Александр Молохов сообщил НСН, что предварительные слушания по делу назначены на 7 декабря, судить Стрелкова будет экс-глава Басманного суда.
«Предварительные слушания в Мосгорсуде в закрытом режиме состоятся 7 декабря в 10.30. Судьей по его уголовному делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности назначена бывший председатель Басманного районного суда г. Москвы с 2015 по 2021 год Вырышева Ирина Владимировна, общий судейский стаж которой составляет двадцать семь лет. По договоренности с Игорем Ивановичем защиту его интересов в суде будут осуществлять сразу два адвоката - адвокат Алиев будет защищать только Гиркина, адвокат Молохов как Гиркина, так и Стрелкова», - рассказал он.
Экс-министра обороны ДНР задержали 21 июля. Ему предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Telegram. Максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы. Стрелков не признал вину.
Ранее Мосгорсуд оставил в силе содержание экс-министра обороны ДНР под стражей до 18 декабря, напоминает «Радиоточка НСН».
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