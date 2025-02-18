«Никаких гарантий безопасности»: Российский хакер заявил, что взломал портал НАТО

Российский хакер PalachPro заявил, что получил доступ к порталу НАТО, а Сергей Вакулин рассказал, что иногда для получения скрытых данных не нужно даже ничего взламывать.

Российский хакер под ником PalachPro рассказал НСН, что получил доступ к базе обучающих материалов НАТО. По его словам, информация, содержащаяся в полученных документах, будет очень полезна для российских спецслужб, так благодаря ей можно узнать методы обучения сотрудников НАТО.

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На вышеупомянутом сайте представлены различные обучающие материалы на важные для Альянса темы, такие как кибербезопасность, контрразведка, военные медицина и полиция, обезвреживание взрывоопасных предметов, энергетическая и морская безопасности и другие.

«Я удивляюсь тому, что одна из самых мощных организаций в мире по всем направлениям (НАТО) не имеет достойной защиты своих порталов. Мне потребовалась неделя, может, чуть больше, на то, чтобы получить доступ к этому ресурсу. Я передам все эти документы в нужное русло, спецслужбы сами разберутся, что делать с этой информацией. У меня нет каких-то конкретных целей для взлома», - сказал собеседник НСН.

Отвечая на вопрос про ближайшие цели для взлома, хакер отмахнулся, сказав, что не планирует ту или иную атаку.

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В свою очередь специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин заявил, что никто не может гарантировать безопасность системы, если она подключена к Сети.

«Никто не даст 100% гарантию защиты какого-либо сайта, ресурса или системы, если будет подключение к сети Интернет. Если же сайт изолирован от глобальной Сети, то шансы на взлом минимальны. Когда сайт подключен к интернету, то у него по умолчанию много уязвимостей, при помощи которых можно заполучить определенную информацию. Иногда даже не нужно ничего взламывать, достаточно просто посмотреть открытые репозитории какой-либо системы или сайта и там найти какую-то информацию. В основном я находил информацию, которая связана с логинами и паролями от баз данных. Соответственно, при помощи этих логина и пароля можно авторизоваться в системе не как обычный пользователь, а как администратор», - сказал собеседник НСН.
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Он добавил, что обычно причиной появление дыры в системе безопасности сайтов является человеческий фактор.

«Сейчас можно уже внедрять в написание кода искусственный интеллект, однако все же в основном код пишут люди. Люди могут ошибаться, те же самые системные администраторы или программисты. Одна оплошность в программном коде может гарантировать какую-нибудь дыру в системе безопасности. Специалисты, отвечающие за безопасность сайтов, строят стену по кирпичику, но ее можно разрушить или перепрыгнуть», - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что средняя сумма требований хакеров за расшифровку вируса-вымогателя для одной компании по итогу 2024 года выросла до $150 тысяч (более 14 миллионов рублей), напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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