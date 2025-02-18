«Никаких гарантий безопасности»: Российский хакер заявил, что взломал портал НАТО

На вышеупомянутом сайте представлены различные обучающие материалы на важные для Альянса темы, такие как кибербезопасность, контрразведка, военные медицина и полиция, обезвреживание взрывоопасных предметов, энергетическая и морская безопасности и другие.

«Я удивляюсь тому, что одна из самых мощных организаций в мире по всем направлениям (НАТО) не имеет достойной защиты своих порталов. Мне потребовалась неделя, может, чуть больше, на то, чтобы получить доступ к этому ресурсу. Я передам все эти документы в нужное русло, спецслужбы сами разберутся, что делать с этой информацией. У меня нет каких-то конкретных целей для взлома», - сказал собеседник НСН.

Отвечая на вопрос про ближайшие цели для взлома, хакер отмахнулся, сказав, что не планирует ту или иную атаку.