«Не паниковать!»: Серпентолог дал советы по первой помощи при укусе змеи

В Пушкино женщина встретила змею на заправке, захотела ее спасти и отнести в лес, сообщал ранее Telegram-канал Shot. Змея помощь не приняла и укусила спасительницу в руку. В тяжелом состоянии женщину доставили в пушкинскую больницу, где реаниматологи буквально вытащили её с того света. Черлин дал советы по первой помощи при укусе змеи.



«Если вы находитесь рядом с человеком, которого укусила змея, самое главное - не дать ему запаниковать. Это первая помощь, потому что яд действует не только на сосуды, кровь и так далее, но и на нервную систему. Если человек в стрессе, то отравление проходит тяжелее. При укусе змеи не нужно накладывать никакие жгуты. Самое главное - нужно как можно быстрее сделать надрез ножом на месте укуса. Это неприятно, но это работает. Резануть нужно так, чтобы пошла кровь, потом необходимо массировать место вокруг укуса в сторону раны, поливать место горячей водой. Сначала крови почти не будет, будут непонятные сгустки. Массировать нужно до тех пор, пока не пойдет обычная кровь. Потом - дезинфекция и к врачу. В любом случае нужно к врачу, необходимо вызывать «скорую» или службу спасения», - сказал собеседник НСН.

Ранее завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что при встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие.

