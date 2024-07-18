«Не паниковать!»: Серпентолог дал советы по первой помощи при укусе змеи
Первое, что нужно сделать при укусе змеи, не запаниковать, ведь если человек в стрессе, то отравление проходит тяжелее, сказал НСН Владимир Черлин.
При укусе змеи первым делом нужно разрезать место укуса, но в любом случае нужно как можно скорее обратиться к врачу, заявил в эфире НСН серпентолог Владимир Черлин.
В Пушкино женщина встретила змею на заправке, захотела ее спасти и отнести в лес, сообщал ранее Telegram-канал Shot. Змея помощь не приняла и укусила спасительницу в руку. В тяжелом состоянии женщину доставили в пушкинскую больницу, где реаниматологи буквально вытащили её с того света. Черлин дал советы по первой помощи при укусе змеи.
«Если вы находитесь рядом с человеком, которого укусила змея, самое главное - не дать ему запаниковать. Это первая помощь, потому что яд действует не только на сосуды, кровь и так далее, но и на нервную систему. Если человек в стрессе, то отравление проходит тяжелее. При укусе змеи не нужно накладывать никакие жгуты. Самое главное - нужно как можно быстрее сделать надрез ножом на месте укуса. Это неприятно, но это работает. Резануть нужно так, чтобы пошла кровь, потом необходимо массировать место вокруг укуса в сторону раны, поливать место горячей водой. Сначала крови почти не будет, будут непонятные сгустки. Массировать нужно до тех пор, пока не пойдет обычная кровь. Потом - дезинфекция и к врачу. В любом случае нужно к врачу, необходимо вызывать «скорую» или службу спасения», - сказал собеседник НСН.
Ранее завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что при встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие.
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