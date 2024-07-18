«Верх глупости!»: Россиян призвали «не помогать» змеям на улице

В Пушкино женщина встретила змею на заправке, захотела ее спасти и отнести в лес, сообщал ранее Telegram-канал Shot. Змея укусила ее в руку, после чего в тяжелом состоянии женщину доставили в пушкинскую больницу, где та едва не скончалась. Черлин сравнил встречу с гадюкой со встречей с медведем и назвал глупым желание женщины «спасти» рептилию.

«Когда слышишь такие истории, возникает аналогия со встречей с медведем в лесу. Первое, что надо сделать при встрече с медведем - бежать или замереть, чтобы не привлекать его внимание. Помогать гадюке, а уж тем более голыми руками - верх глупости. Для того чтобы обращаться с гадюками и рептилиями в принципе, нужно иметь навык, а также понимание, что это за животные, как они себя ведут. Никому не советую повторять такие опыты! Гадюка доберется до того места, которое ей нужно, без нашей помощи, тут сомнений нет. К сожалению, бывают ситуации, когда животные погибают на дорогах, но с этим ничего нельзя сделать. Не надо трогать животных - это единственный совет. Чаще всего люди воспринимают ситуацию так, как будто животное находится в смертельной опасности, но на самом деле, ничего подобного. Животные либо спасутся сами, либо погибнут, но хотя бы человек останется жив», - сказал собеседник НСН.

Ранее завлабораторией Московского региона Всероссийского НИИ охраны природы Борис Самойлов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что при встрече со змеями важно избегать прямого контакта и сохранять спокойствие.

