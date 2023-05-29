«Забираем всё!»: Винный эксперт объяснил высокий спрос на грузинские вина

За год продажи грузинских тихих и игристых вин резко выросли — на 20% в штуках, российских вин — на 5%, выяснили специалисты Роскачества. При этом реализация тихих вин крупнейших европейских стран-поставщиков снизилась — это Италия, Испания и так далее. Только вина Франции «сползли» на 12%. В итоге доля российских тихих вин в торговле выросла на 1% в натуральном выражении и составила порядка 51%. Руденко заявил, что Россия больше не сможет нарастить поставки грузинского вина, потому что оно уже максимально представлено на рынке.

«Ничего удивительного в этой новости нет. Россия с 2014 года является для Грузии важнейшим экспортным партнером по вину. В разные годы мы закупали от 60 до 70 процентов всего вина, которое Грузия продает в третьи страны. Около 10 процентов закупает Польша, 8 – Китай, остальные 15 – страны бывшего СССР. Средний покупатель выберет грузинское вино. Есть вопросы по качеству к грузинским винам – оно очень неровное. Есть неплохие, есть откровенно слабые. Пока покупателя устраивает, его импортируют. Рост поставок будет вряд ли. Мы и так выбираем все, что они производят, если Грузия только не начнет завозить вино третьих стран, а мы его будем закупать», - сказал Руденко.

Собеседник НСН назвал прямых конкурентов Грузии на российском рынке.

«Италия, Испания – эти страны поставляют вина с невысокой ценой. Российское вино, о котором говорят много лет, грешит тем, что становится неконкурентоспособным по цене. У нас регион рискованного виноделия, потому виноград стоит дороже. Все оборудование импортное, потому цена на вино выше», - резюмировал Руденко.

Ранее Денис Руденко в беседе с НСН говорил, что в представлении россиян сформировался положительный имидж грузинского вина, его не испортили никакие потрясения в российско-грузинских отношениях.

