«Забираем всё!»: Винный эксперт объяснил высокий спрос на грузинские вина
К грузинским винам есть вопросы по качеству, но среди покупателей есть спрос, и Россия продолжит их импортировать, сказал НСН Денис Руденко.
Член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в беседе с НСН заявил, что доля поставок грузинского вина на российский рынок составляет 60-70 процентов.
За год продажи грузинских тихих и игристых вин резко выросли — на 20% в штуках, российских вин — на 5%, выяснили специалисты Роскачества. При этом реализация тихих вин крупнейших европейских стран-поставщиков снизилась — это Италия, Испания и так далее. Только вина Франции «сползли» на 12%. В итоге доля российских тихих вин в торговле выросла на 1% в натуральном выражении и составила порядка 51%. Руденко заявил, что Россия больше не сможет нарастить поставки грузинского вина, потому что оно уже максимально представлено на рынке.
«Ничего удивительного в этой новости нет. Россия с 2014 года является для Грузии важнейшим экспортным партнером по вину. В разные годы мы закупали от 60 до 70 процентов всего вина, которое Грузия продает в третьи страны. Около 10 процентов закупает Польша, 8 – Китай, остальные 15 – страны бывшего СССР. Средний покупатель выберет грузинское вино. Есть вопросы по качеству к грузинским винам – оно очень неровное. Есть неплохие, есть откровенно слабые. Пока покупателя устраивает, его импортируют. Рост поставок будет вряд ли. Мы и так выбираем все, что они производят, если Грузия только не начнет завозить вино третьих стран, а мы его будем закупать», - сказал Руденко.
Собеседник НСН назвал прямых конкурентов Грузии на российском рынке.
«Италия, Испания – эти страны поставляют вина с невысокой ценой. Российское вино, о котором говорят много лет, грешит тем, что становится неконкурентоспособным по цене. У нас регион рискованного виноделия, потому виноград стоит дороже. Все оборудование импортное, потому цена на вино выше», - резюмировал Руденко.
Ранее Денис Руденко в беседе с НСН говорил, что в представлении россиян сформировался положительный имидж грузинского вина, его не испортили никакие потрясения в российско-грузинских отношениях.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Китай назвал неразумной попытку Евросоюза связать отношения с Китаем и украинский конфликт
- Власти Якутии вызывали дожди для профилактики лесных пожаров по поручению Путина
- «Челси» назвал имя нового главного тренера
- В Грузии объяснили нежелание «воевать» против России
- Грузинские власти назвали политически предвзятыми действия президента страны
- Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ больше ста раз за сутки
- Джиган назвал причину размолвки с Оксаной Самойловой
- СМИ: Лукашенко восхитился Набиуллиной
- Лавров назвал поддержкой геноцида приверженность Запада «формуле мира» Зеленского
- Таможня задержала на границе с Казахстаном контрафактные наборы LEGO
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru