«Ничего страшного?» Россиянам хотят запретить самостоятельно выбирать УК
Депутат Госдумы, советник мэра Москвы по ЖКХ рассказала НСН, почему управление многоквартирными домами регоператорами, как в Москве, лучше, чем частные УК.
Схема, когда за собственников жилья Управляющую компанию (УК) выбирают органы местного управления, применяется и сейчас, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, советник мэра Москвы по ЖКХ Светлана Разворотнева.
Ранее в Торгово-промышленной палате РФ сообщили «Известиям», что граждане могут лишиться права выбирать УК, а полномочие это передадут регоператорам по управлению жильем. Об этом говорится в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года.
«Уже сейчас, если собственники не принимают решение по выбору УК, то органы местного самоуправления принимает это решение за них. Власти выбирают УК на дом, причем делают это зачастую очень странными способами. Брошенными оказываются чаще всего малоэтажные, ветхие дома с низкими взносами, которые не покрывают расходы. И УК говорят – бери такой дом в нагрузку к своим новым домам. В результате содержание старых домов происходит за счет взносов жителей, которые проживают в других домах. Эта схема ненормальная, ее надо расшивать», - сказала парламентарий.
По мнению Разворотневой, необходимо определиться: сфера управления многоквартирными домами – это свободный рынок или государственная муниципальная услуга. Ведущие регионы сделали свой выбор в пользу последнего, и эта практика себя оправдывает.
«Уже целый ряд регионов – Москва, Санкт-Петербург, Казань – сделали выбор в пользу государственной услуги. В Москве более 70% управляется «Жилищником» и сети по управлению многоквартирными домами субсидируются из бюджета города Москвы. Среднее состояние домов в столице значительно лучше, чем в других регионах. Поэтому эта практика себя оправдывает, - отметила она.
Проблема состоит в том, что есть люди, которые хотели бы взять на себя ответственность по управлению домами, но очень много таких, кто не хочет этим заниматься, не ходит на собрания, не хочет брать на себя всю эту головную боль, говорит Разворотнева.
«Здесь могут быть схемы аналогичные капремонту, когда собственники, которые хотят заниматься своим домом, выбирают спецсчет, подрядчика. А те, кто не хочет – кладут деньги в общий котел и за них все сделают. Это нормальная, рабочая схема. Может, она не соответствует тем идеалистическим соображениям, которые заложены в Жилищном кодексе, но соответствует реальным жизненным реалиям и уже реализуется. Ничего страшного в этом нет», - считает Разворотнева.
Стратегия предполагает, что регоператоры будут гарантировать возмещение ущерба от нарушений, приводящих к авариям в домах. Однако, как полагают в ТПП, средства для этого, скорее всего, будут собирать с граждан по принципу «общего котла».
Депутат же подчеркнула, что речь о дополнительных платежах в документе не идет – обсуждаются более эффективные подходы к тарифообразованию.
«Никто не говорит о дополнительных платежах. Скорее, обсуждаются новые подходы к формированию тарифов, они должны быть более грамотными. Например, может быть предложен пакет «эконом», когда УК занимается только, например, безопасностью, а полы собственники моют сами. Пакет «комфорт» - УК все делает в приличном объеме, пакет «премиум» - проходят еще и энергоэффективные мероприятия. Должен быть фонд для компенсации непредвиденных расходов, например, по замене лифта. Это все обсуждается, и как это будет выглядеть, пока никто не понимает. Мы будем это обсуждать, когда стратегия уже превратится в реальные законы, подзаконные акты», - пояснила депутат.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о необходимости перестройки отрасли ЖКХ, без которой не получится реализовать нацпроект «Жилье и городская среда». Первым шагом в реформе ЖКХ должна быть отмена лицензирования управляющих компаний и избавление от их монополизма, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
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