«Ничего страшного?» Россиянам хотят запретить самостоятельно выбирать УК

Схема, когда за собственников жилья Управляющую компанию (УК) выбирают органы местного управления, применяется и сейчас, рассказала Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, советник мэра Москвы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее в Торгово-промышленной палате РФ сообщили «Известиям», что граждане могут лишиться права выбирать УК, а полномочие это передадут регоператорам по управлению жильем. Об этом говорится в проекте Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ РФ до 2030 года.

«Уже сейчас, если собственники не принимают решение по выбору УК, то органы местного самоуправления принимает это решение за них. Власти выбирают УК на дом, причем делают это зачастую очень странными способами. Брошенными оказываются чаще всего малоэтажные, ветхие дома с низкими взносами, которые не покрывают расходы. И УК говорят – бери такой дом в нагрузку к своим новым домам. В результате содержание старых домов происходит за счет взносов жителей, которые проживают в других домах. Эта схема ненормальная, ее надо расшивать», - сказала парламентарий.

По мнению Разворотневой, необходимо определиться: сфера управления многоквартирными домами – это свободный рынок или государственная муниципальная услуга. Ведущие регионы сделали свой выбор в пользу последнего, и эта практика себя оправдывает.

«Уже целый ряд регионов – Москва, Санкт-Петербург, Казань – сделали выбор в пользу государственной услуги. В Москве более 70% управляется «Жилищником» и сети по управлению многоквартирными домами субсидируются из бюджета города Москвы. Среднее состояние домов в столице значительно лучше, чем в других регионах. Поэтому эта практика себя оправдывает, - отметила она.

Проблема состоит в том, что есть люди, которые хотели бы взять на себя ответственность по управлению домами, но очень много таких, кто не хочет этим заниматься, не ходит на собрания, не хочет брать на себя всю эту головную боль, говорит Разворотнева.