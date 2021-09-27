В Госдуме выступили против ремонта коммунальных систем за счет граждан

Отремонтировать построенную ещё в советские годы коммунальную инфраструктуру только за счет граждан абсолютно невозможно, заявила депутат Госдумы нового созыва, советник мэра Москвы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

По её мнению, это подтверждает решение федеральных властей софинансировать соответствующие проекты из федерального бюджета. «Раньше этого не было, и модернизировать коммуналку пытались за счёт граждан и каких-то инвестиций», - отметила она в комментарии «Радио 1».

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Разворотнева также поддержала разработку мер адресной поддержки для отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг. До сих пор адресные субсидии получала только половина россиян с низкими доходами: остальные просто не могли собрать огромное количество требуемых документов, напомнила депутат.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин выступил против повышения тарифов ЖКХ для ремонта коммунальной инфраструктуры, заявив, что это пытаются сделать в нарушение действующих правил.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТарифыЖКХГосдума
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