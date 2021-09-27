В Госдуме выступили против ремонта коммунальных систем за счет граждан

Разворотнева также поддержала разработку мер адресной поддержки для отдельных категорий граждан по оплате коммунальных услуг. До сих пор адресные субсидии получала только половина россиян с низкими доходами: остальные просто не могли собрать огромное количество требуемых документов, напомнила депутат.

Ранее председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин выступил против повышения тарифов ЖКХ для ремонта коммунальной инфраструктуры, заявив, что это пытаются сделать в нарушение действующих правил.

