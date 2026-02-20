Рынок арендного жилья в России перенасыщен из-за льготных ипотек и высоких процентных ставок на кредиты, в результате цены начали падать, но скоро пойдет обратная волна, заявила НСН агент по недвижимости Анна Писанкова.

В начале 2026 года на российском рынке долгосрочной аренды наметилась тенденция к уменьшению цен. В крупных городах, в том числе Москве, Челябинске, Ростове‑на‑Дону, Краснодаре и Перми месячная стоимость аренды в среднем опустилась на 5–9%, пишут «Известия».

"Спрос на аренду квартир стал ниже, они дольше стоят в экспозиции, а цены снизились. Связано это с тем, что очень много людей купили квартиры по льготной ипотеке именно с целью сдачи в аренду. Возникла высокая конкуренция, рынок перенасыщен: у нас нет столько арендаторов, сколько вышло на рынок квартир. Кроме того, высокие процентные ставки по ипотеке на вторичку заставляют продавцов не продавать жилье, а уходить в аренду. Они хотели продать квартиру, покупателей не нашлось из-за высоких ставок и приходится эти квартиры переводить в аренду", - пояснила Писанкова.

Ситуация изменится вместе с ограничениями, введенными по льготной ипотеке, но, чтобы арендные цены вернулись к прежним ставкам, потребуется несколько лет.

"Раньше ограничений по льготной ипотеке не было, можно было брать много квартир в одни руки. В результате рынок аренды тоже перенасытился. Сейчас идет тенденция на снижение льготных ипотек, потому что можно купит одну квартиру для одной семьи. Но для того, чтобы ситуация выровнялась и вернулась к прежним ставкам, потребуется несколько лет", - считает специалист по недвижимости.