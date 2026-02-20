Песков: Отношения России и Японии сведены к нулю
Отношения России и Японии в настоящее время сведены к нулю. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя заявление японского премьер-министра Санаэ Такаити о желании Токио заключить с Москвой мирный договор, он указал, что никакого диалога между странами не ведется.
«Обсуждать тему мирного договора без диалога невозможно», - заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что отношения России и Японии достигли «точки невозврата из-за неуклюжих шагов Токио», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
