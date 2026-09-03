Военэксперт Живов назвал маловероятным нападение на РФ из Черниговской области
Нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию из Черниговской области маловероятно. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт Алексей Живов.
По его словам, для проведения подобной операции требуется «собрать в кулак 20-30 тысяч человек», но у Украины таких ресурсов нет. Поэтому со стороны ВСУ возможна лишь диверсионная деятельность.
Также Живов указал, что переброска в район украинских сил может объясняться намерением усилить оборону, так как нападение не имеет смысла.
«Чтобы что? Чтобы, условно говоря, попытаться захватить 30-40 квадратных километров в глубину? Это абсолютно бессмысленно с военной точки зрения», — заключил он.
Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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