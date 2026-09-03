Военэксперт Живов назвал маловероятным нападение на РФ из Черниговской области

По его словам, для проведения подобной операции требуется «собрать в кулак 20-30 тысяч человек», но у Украины таких ресурсов нет. Поэтому со стороны ВСУ возможна лишь диверсионная деятельность.

Также Живов указал, что переброска в район украинских сил может объясняться намерением усилить оборону, так как нападение не имеет смысла.

«Чтобы что? Чтобы, условно говоря, попытаться захватить 30-40 квадратных километров в глубину? Это абсолютно бессмысленно с военной точки зрения», — заключил он.

Ранее генсекретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к полному и немедленному прекращению огня на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

