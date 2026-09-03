Трамп: США потребуют от ЕС деньги, потраченные Байденом на Украину
Соединенные Штаты намерены потребовать от европейских стран возмещения средств, которые администрация Джо Байдена направила на военную поддержку Украины. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп, передает RT.
В своей социальной сети американский лидер отметил, что предыдущие власти безвозмездно передали Киеву и НАТО сотни миллиардов долларов. По словам Трампа, Европа вполне могла бы самостоятельно оплатить эти расходы, и Вашингтон все равно потребует вернуть эти деньги, пусть и с определенным опозданием.
Глава Белого дома также сообщил, что в настоящее время США не осуществляют поставки боеприпасов союзникам, так как заняты наращиванием собственных военных запасов. При этом Трамп пообещал возобновить продажи вооружений другим государствам в самое ближайшее время.
Ранее на этой неделе Трамп подчеркивал, что поддерживает украинскую сторону, однако финансовое бремя за эту поддержку должны нести европейцы. Он заявил, что не намерен повторять ошибки предшественника и выделять Киеву 300 миллиардов долларов на закупку боеприпасов за счет американских налогоплательщиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Новая строчка в платежках ЖКУ? Антидроновую защиту сравнили с пожарной безопасностью
- Медведев предупредил Германию о печальных последствиях санкций
- Эксперты назвали самые привлекательные для туристов регионы России
- «Зашел, выбрал, купил»: Бизнес поддержал упрощенную системы госзакупок
- СМИ: В Москве загорелся ночной клуб Gipsy на Болотной набережной
- Мадьяр: Украина не готова к вступлению в Евросоюз
- «И смешно, и грустно»: Россиянам рассказали, как правильно читать Довлатова
- В Минфине сообщили про «очень дорогую» продажу разработчика «Мира танков»
- «У нас фабрика звезд»: Основатель «СЛОТ» назвал имя возможной новой вокалистки
- «Не конфликтовать»: Что делать, если пол-офиса хочет уйти в отпуск из-за GTA VI