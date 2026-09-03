Трамп: США потребуют от ЕС деньги, потраченные Байденом на Украину

Глава Белого дома также сообщил, что в настоящее время США не осуществляют поставки боеприпасов союзникам, так как заняты наращиванием собственных военных запасов. При этом Трамп пообещал возобновить продажи вооружений другим государствам в самое ближайшее время.

Ранее на этой неделе Трамп подчеркивал, что поддерживает украинскую сторону, однако финансовое бремя за эту поддержку должны нести европейцы. Он заявил, что не намерен повторять ошибки предшественника и выделять Киеву 300 миллиардов долларов на закупку боеприпасов за счет американских налогоплательщиков, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

