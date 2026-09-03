ИКАО предупредила о военных рисках для пассажирских самолетов

В связи с этим государствам рекомендовано активизировать усилия по защите гражданских воздушных судов от всех угроз, исходящих из зон боевых действий. ИКАО также объявила о намерении обновить принципы оценки рисков и рекомендации по организации полетов над конфликтными территориями или вблизи них.

В организации также подчеркнули, что Конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства, входящие в ИКАО, обеспечивать защиту гражданских воздушных судов, сообщает RT.

