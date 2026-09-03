ИКАО предупредила о военных рисках для пассажирских самолетов
Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призвала авиакомпании усилить меры по защите пассажирских самолетов на фоне обострения конфликта в Восточной Европе. Поводом для обращения стали заявления президента Украины Владимира Зеленского «закрыть» воздушное пространство России, пишет издание Der Spiegel.
По информации организации, гражданская авиация сегодня сталкивается с рисками со стороны оружия дальнего действия, беспилотных летательных аппаратов, систем радиоэлектронной борьбы и средств противовоздушной обороны. В ИКАО отметили, что существует вероятность попадания пассажирских лайнеров под прицел или в зону перекрестного огня, при этом конкретные страны в заявлении не упоминаются.
В связи с этим государствам рекомендовано активизировать усилия по защите гражданских воздушных судов от всех угроз, исходящих из зон боевых действий. ИКАО также объявила о намерении обновить принципы оценки рисков и рекомендации по организации полетов над конфликтными территориями или вблизи них.
В организации также подчеркнули, что Конвенция о международной гражданской авиации обязывает все государства, входящие в ИКАО, обеспечивать защиту гражданских воздушных судов, сообщает RT.
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