Ozon начал скрывать товары с изображением актера Джигурды

Маркетплейс Ozon начал процесс скрытия со своей витрины карточек товаров с изображением актера Никиты Джигурды. Соответствующую информацию распространила пресс-служба компании, передает РБК.

В Ozon подчеркнули, что работают в строгом соответствии с законодательством и внимательно следят за ассортиментом на площадке. Получив информацию о сложившейся ситуации, компания незамедлительно приступила к удалению соответствующих карточек товаров с публичной витрины.

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Ранее стало известно, что Никита Джигурда подал иск в суд из-за продажи ростовых фигур с его изображением без соответствующего разрешения. В качестве компенсации морального вреда актер требует взыскать 500 тысяч рублей с ООО «Интернет Решения» и индивидуального предпринимателя Татьяны Пузыревой — по 250 тысяч рублей с каждого ответчика.

В июле текущего года Пресненский суд Москвы уже запретил двум индивидуальным предпринимателям использовать имя и изображение Никиты Джигурды при продаже масок на Ozon. Тогда суд удовлетворил требования актера и взыскал с каждого нарушителя по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Интернет-торговляСудмаркетплейс

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