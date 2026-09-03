Ozon начал скрывать товары с изображением актера Джигурды

Ранее стало известно, что Никита Джигурда подал иск в суд из-за продажи ростовых фигур с его изображением без соответствующего разрешения. В качестве компенсации морального вреда актер требует взыскать 500 тысяч рублей с ООО «Интернет Решения» и индивидуального предпринимателя Татьяны Пузыревой — по 250 тысяч рублей с каждого ответчика.

В июле текущего года Пресненский суд Москвы уже запретил двум индивидуальным предпринимателям использовать имя и изображение Никиты Джигурды при продаже масок на Ozon. Тогда суд удовлетворил требования актера и взыскал с каждого нарушителя по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

