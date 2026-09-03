«Москва – это уникальный город, так как он и принимает людей из других регионов, но при этом москвичи покупают недвижимость и в других городах. С развитием «удаленки» тенденция переезда набрала обороты, но это не массовая история. Чаще всего недвижимость приобретается в курортных городах, или для дачи. Сейчас появляется такая вещь, что дачи покупаются не где-то близко от Москвы, а в той же Рязани, Тверской области. Когда построят дорогу Москва-Питер, я жду роста спроса на недвижимость в Твери и Питере», - отметил он.

По его словам, курортные регионы традиционно пользуются спросом среди москвичей, там цены начинают стагнировать, особенно это касается Калининграда.

«Курортные регионы могут показать с точки зрения цен не такую динамику, как в той же Москве. Они быстрее всех реализовали повышение цен, которое только набирает обороты по всей стране. Калининград и область, включая Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский и даже Балтийск, попадают в категорию городов, которые росли в цене, когда все остальное не росло. Они достигли своего пика, расти дальше не будут. Там очень много переоцененных объектов, потому что произошел курортный бум. Он произошел в 2023-2025 годах, теперь емкость рынка достигла апогея. При этом там активно строится жилье сейчас, а также номерной фонд. Пострадает рынок жилья, который будет сдаваться в посуточную аренду. Это может очень сильно прихлопнуть рынок. Я не думаю, что турпоток будет расти, так как это все-таки специфический регион, люди предпочитают теплое море в большей степени. Для москвичей удивительно слышать, что не первая линия моря может продаваться за 800 тысяч за сотку, по миллиону, как в ближнем Подмосковье», - заключил он.

Москвичи покупают квартиры в Питере, Кисловодске и Краснодарском крае, так как цены в столице завышены, а вкладывать средства в депозиты не так выгодно, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

