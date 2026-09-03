Россиянам пообещали выгодные цены на курортную недвижимость
Константин Барсуков заявил НСН, что в Москве цены на квартиры будут расти быстрее, чем в Калининграде и на юге.
Курортные регионы могут показать с точки зрения цен не такую динамику, как в Москве, в том же Калининграде прошел туристический бум, цены достигли своего пика, заявил НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
За первое полугодие 2026 года жители Москвы подали 59,9 тысячи заявлений на покупку недвижимости за пределами столицы. Чаще всего их привлекают крупные города и курортные зоны с развитой инфраструктурой, говорится в исследовании «Антей-Атлас». Барсуков рассказал, что сегодня даже дачи покупают не всегда в пределах столичного региона.
«Москва – это уникальный город, так как он и принимает людей из других регионов, но при этом москвичи покупают недвижимость и в других городах. С развитием «удаленки» тенденция переезда набрала обороты, но это не массовая история. Чаще всего недвижимость приобретается в курортных городах, или для дачи. Сейчас появляется такая вещь, что дачи покупаются не где-то близко от Москвы, а в той же Рязани, Тверской области. Когда построят дорогу Москва-Питер, я жду роста спроса на недвижимость в Твери и Питере», - отметил он.
По его словам, курортные регионы традиционно пользуются спросом среди москвичей, там цены начинают стагнировать, особенно это касается Калининграда.
«Курортные регионы могут показать с точки зрения цен не такую динамику, как в той же Москве. Они быстрее всех реализовали повышение цен, которое только набирает обороты по всей стране. Калининград и область, включая Зеленоградск, Светлогорск, Пионерский и даже Балтийск, попадают в категорию городов, которые росли в цене, когда все остальное не росло. Они достигли своего пика, расти дальше не будут. Там очень много переоцененных объектов, потому что произошел курортный бум. Он произошел в 2023-2025 годах, теперь емкость рынка достигла апогея. При этом там активно строится жилье сейчас, а также номерной фонд. Пострадает рынок жилья, который будет сдаваться в посуточную аренду. Это может очень сильно прихлопнуть рынок. Я не думаю, что турпоток будет расти, так как это все-таки специфический регион, люди предпочитают теплое море в большей степени. Для москвичей удивительно слышать, что не первая линия моря может продаваться за 800 тысяч за сотку, по миллиону, как в ближнем Подмосковье», - заключил он.
Москвичи покупают квартиры в Питере, Кисловодске и Краснодарском крае, так как цены в столице завышены, а вкладывать средства в депозиты не так выгодно, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
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