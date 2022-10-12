ГИБДД развернула систему розыска «Паутина» по всей России
Система розыска автомобилей «Паутина» работает по всей России, за исключением ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на замглавы ГИБДД Ленара Габдурахманова.
«Паутина», запущенная в апреле 2021 года, предназначена для розыска угнанных машин, обжалования штрафов и профилактики нарушений ПДД. Ее разработчики поясняли, что полицейские с помощью «Паутины» смогут отслеживать конкретные номера.
Ранее стало известно, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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