ГИБДД развернула систему розыска «Паутина» по всей России

«Паутина», запущенная в апреле 2021 года, предназначена для розыска угнанных машин, обжалования штрафов и профилактики нарушений ПДД. Ее разработчики поясняли, что полицейские с помощью «Паутины» смогут отслеживать конкретные номера.

Ранее стало известно, что ГИБДД начала применять дорожные камеры для выявления поддельных техосмотров. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

