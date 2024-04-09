«Ни при каких условиях»: Картаполов заявил, что в мае мобилизации не будет

По его словам, мобилизация - это «пройденный этап», поэтому ничего подобного в мае не будет «ни при каких условиях».

Также депутат указал, что начала войны России с НАТО не планируется.

«Это они рассказывают о том, что не дадут нам победить, но это их проблемы. Мы всё сделаем в штатной численности Вооруженных сил», — заключил Картаполов.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев указал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о новой волне мобилизации в России являются «откровенным фейком и провокацией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

