«Ни при каких условиях»: Картаполов заявил, что в мае мобилизации не будет

Существующая система комплектования Вооруженных сил РФ обеспечивает выполнение всех задач, стоящих перед войсками в рамках спецоперации на Украине. Об этом в интервью RTVI заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

На Украине признали невозможность отказа от мобилизации в стране

По его словам, мобилизация - это «пройденный этап», поэтому ничего подобного в мае не будет «ни при каких условиях».

Также депутат указал, что начала войны России с НАТО не планируется.

«Это они рассказывают о том, что не дадут нам победить, но это их проблемы. Мы всё сделаем в штатной численности Вооруженных сил», — заключил Картаполов.

Ранее первый замглавы оборонного комитета Совфеда РФ Виктор Бондарев указал, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о новой волне мобилизации в России являются «откровенным фейком и провокацией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаМобилизацияВооруженные Силы РФСпецоперацияРоссия

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