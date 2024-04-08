На Украине признали невозможность отказа от мобилизации в стране
Мобилизации на Украине избежать не получится, заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Об этом сообщает «РБК-Украина».
Генерал призвал сограждан «оставить эмоции и не поддаваться на провокации». Павлюк добавил, что «отсидеться никому не удастся».
Украинский командующий добавил, что у Украины есть западное вооружение и командиры, но не хватает людей, в связи с этим и необходима мобилизация.
Ранее первый заместитель главы оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев отметил, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о новой волне мобилизации в России является «откровенным фейком и провокацией».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru