Ни отдыха, ни премий. Названы причины отказа россиян от «удалёнки»

Профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова в эфире НСН объяснила, почему только четверть всех работавших на «удалёнке» россиян готова остаться полностью в режиме дистанционной занятости. Ранее такие данные привели в Роструде.

«Здесь, конечно, две стороны медали, потому что уходят границы окончания рабочего времени. Если человек находится в удаленном рабочем режиме, ему можно позвонить и в 11 вечера, и в 7 вечера – как-то забывается, что рабочий день закончен», - отметила она.

С точки зрения сотрудников, дистанционная работа выглядит не очень радужно. Мало того, что это может грозить им ненормированным рабочим днем, так и выплаты могут урезать, отмечает эксперт.

«Из своего опыта могу сказать, что в рамках законодательства заработную плату, конечно, трогать нельзя, она должна быть выплачена в установленные дни. Но что касается выплаты поощрительных доплат в виде премий и бонусов, здесь начинаются сложности, так как работодатель считает работу из дома облегченным форматом. Это останется проблемой до того момента, пока сами работники или профсоюзы не выскажут четкую позицию по данному вопросу», - объяснила собеседница НСН.

А вот самому работодателю зачастую даже выгодно переводить сотрудников на удаленную работу, продолжила Самраилова.

«Я думаю, работодатели в полной мере доверяют дистанционной работе и готовы на нее переключиться, потому что здесь есть очевидные преимущества для них: в области аренды помещений, в области создания стационарных рабочих мест. Это всё можно сокращать и оставлять работников, например, в шахматном порядке, просчитать, как выгоднее, и даже рекомендации разработать. Что касается доверия к качеству работы, этот вопрос для большинства работодателей решен, потому что у всех есть свои точки контроля, отчетности, можно фиксировать нахождение человека на рабочем месте через Skype и другие программы. Технические вопросы легко решаются. Что касается правовых вопросов, я думаю, что тоже соответствующая база подтянется», - заключила Самраилова.

Ранее клинический психолог, преподаватель Московского института психоанализа Наталья Ошемкова в эфире НСН дала рекомендации для тех, кто продолжает работать удаленно.

