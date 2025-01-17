В Госдуме рассказали, кому нельзя окунаться в крещенскую прорубь

Участие в крещенских купаниях категорически противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

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По его словам, окунаться в крещенскую прорубь также нельзя тем, у кого диагностированы неврологические или хронические инфекционные заболевания.

«Это может привести к обострению, либо спровоцировать приступ», - подчеркнул парламентарий.

Леонов также добавил, что нельзя купаться и окунаться в прорубь находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве качество воды для крещенских купаний отвечает требованиям в 42 купелях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:ЗдоровьеДепутатКрещение

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