В Госдуме рассказали, кому нельзя окунаться в крещенскую прорубь
Участие в крещенских купаниях категорически противопоказано людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
По его словам, окунаться в крещенскую прорубь также нельзя тем, у кого диагностированы неврологические или хронические инфекционные заболевания.
«Это может привести к обострению, либо спровоцировать приступ», - подчеркнул парламентарий.
Леонов также добавил, что нельзя купаться и окунаться в прорубь находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в Москве качество воды для крещенских купаний отвечает требованиям в 42 купелях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru