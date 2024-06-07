«Ни богу свечка!»: В отрасли усомнились в успехе льготной ипотеки в малых городах РФ
В малых городах России практически нет новостроек, а введение льготной ипотеки на «вторичку» вызовет резких скачок цен, заявила НСН Ирина Радченко.
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН призвала разобраться в деталях инициативы введения льготной ипотеки в малых городах России и усомнилась в успехе реализации соответствующей программы.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что дополнительные программы льготной семейной ипотеки запустят с 1 июля 2024 года. По его словам, семьи, которые живут или хотят жить в малых городах, смогут воспользоваться льготной семейной ипотекой по ставке в 6% вне зависимости от возраста ребенка: главное, чтобы он был несовершеннолетним. Путин подчеркнул, что такие же льготы будут действовать и для тех семей, которые хотят построить свои дома.
«Здесь нужно сразу уточнять, будет ли распространяться эта льготная программа на первичное или вторичное жилье. Если будет идти речь про новостройки, то, собственно, в этих малых городах ничего не строится. Если говорим про «вторичку», то ничего хорошего тоже не будет, так как все ринутся покупать «вторичку», что вздернет цены. Какая-нибудь «хрущевка» будет стоить как вилла в Испании. Такое себе решение, как говорится, ни богу свечка, ни черту кочерга. Оно не для застройщиков, потому что они не строят в малых городах из-за низких доходов и небольшого населения. Застройщики приходят в регионы с минимальным населением в 500 тысяч человек, а это уже не малые города России», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, если государство действительно озаботилось развитием частного сектора, то необходимо распространять закон о проектном финансировании со строгим контролем подрядчиков со стороны банков.
«Пока тут нет никакой конкретики. Дело не в том, что россияне не хотят строить дома. Дело в том, что люди берут кредиты, отдают подрядчикам и попадаются на мошенников. Ничего не получится до тех пор, пока не будет распространен закон о проектном финансировании со строгим контролем этих подрядчиков со стороны банков, это все очень рискованные и трудозатратные схемы для родителей с детьми. Если хотят осваивать ИЖС, то надо запускать "Малоэтажную Россию", как делали "Малоэтажную Америку". Сейчас там люди спокойно живут в своих домах и получают удовольствие. Там это была массовая программа на уровне правительства, с построением дорог, инфраструктуры и так далее», - отмечает Радченко.
Ранее экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что россиянам для комфортной жизни с ипотекой необходимо в месяц получать зарплату минимум в 200 тысяч рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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