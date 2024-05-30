ЦБ: Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки на 20%

Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки на 20%, следует из материалов Банка России.

Так, с начала месяца было предоставлено 268 миллиардов рублей, а 223 миллиарда рублей банки выдали за аналогичный период в апреле.

Уточняется также, что доля такой ипотеки в общем объеме сегодня составляет 75%.