ЦБ: Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки на 20%
Российские банки в мае увеличили выдачи льготной ипотеки на 20%, следует из материалов Банка России.
Так, с начала месяца было предоставлено 268 миллиардов рублей, а 223 миллиарда рублей банки выдали за аналогичный период в апреле.
Уточняется также, что доля такой ипотеки в общем объеме сегодня составляет 75%.
На фоне ипотечного «перегрева» в России предлагают ввести новые механизмы контроля за ценами на жилье. Среди них — ограничение нормы прибыли девелоперов до 20% наряду с предоставлением льгот от государства. С инициативой включить эти меры в госпрограмму «Комфортная и безопасная среда для жизни» к вице-премьеру Марату Хуснуллину обратились депутаты.
Цены на жилье в России выросли в среднем на 80% с начала пандемии, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru