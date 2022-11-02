В МИД назвали нерациональным запрет на въезд в Россию жителям западных стран

Россия считает нерациональным введение зеркальных ограничений в ответ на запреты въезда гражданам РФ со стороны некоторых западных стран. Об этом заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов в интервью РИА Новости.

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Комментируя запрет Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии и Чехии на въезд россиянам и возможные ответные действия, замглавы МИД указал, что «победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает». По словам Иванова, в таких обстоятельствах проиграют обычные люди, которые потеряют возможность увидеться с родственниками, отправиться на лечение или учебу, поучаствовать в различных мероприятиях, пишет Газета.ру.

«Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга "хороших русских"», — подчеркнул замминистра.

Между тем Москва расширила список представителей стран-членов Евросоюза, которым запрещен въезд на территорию РФ, напоминает Ura.ru. Такое решение было принято Россией в ответ на санкции Запада после принятия республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМИД РФ
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