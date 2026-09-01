Свободная продажа топлива экологического класса, отличного от Евро-5, поможет насытить внутренний рынок РФ, к тому же есть страны, которые поставляют и готовы дальше поставлять бензин в Россию. Об этом НСН рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

Продажи бензина белорусских НПЗ на бирже за 28 дней августа сократилась в четыре раза к июлю, среднесуточный импорт упал на 11,4%, пишет «Коммерсант». По данным источников, текущие темпы поставок из Белоруссии уже находятся на пределе возможностей, а с учётом того, что в сентябре начнётся плановый ремонт на Новополоцком НПЗ, дальнейший рост импорта возможен за счет морских поставок из стран дальнего зарубежья. Бунина раскрыла, что будет с доступностью бензина в ближайшие месяцы и почему снизился импорт из Белоруссии.