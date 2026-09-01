Без дефицита и подорожания: Что будет с доступностью бензина осенью
Анастасия Бунина раскрыла НСН, что пока нет никаких предпосылок, что бензин и дизель в скором времени будут дороже, чем сегодня.
Свободная продажа топлива экологического класса, отличного от Евро-5, поможет насытить внутренний рынок РФ, к тому же есть страны, которые поставляют и готовы дальше поставлять бензин в Россию. Об этом НСН рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Продажи бензина белорусских НПЗ на бирже за 28 дней августа сократилась в четыре раза к июлю, среднесуточный импорт упал на 11,4%, пишет «Коммерсант». По данным источников, текущие темпы поставок из Белоруссии уже находятся на пределе возможностей, а с учётом того, что в сентябре начнётся плановый ремонт на Новополоцком НПЗ, дальнейший рост импорта возможен за счет морских поставок из стран дальнего зарубежья. Бунина раскрыла, что будет с доступностью бензина в ближайшие месяцы и почему снизился импорт из Белоруссии.
«Я считаю, что от импортного бензина постепенно будет отказ, потому что с сегодняшнего дня в России разрешена свободная продажа топлива экологического класса отличного от Евро-5. Это позволит наполнить внутренний российский рынок нефтепродуктами, потому как все-таки автопарк, который эксплуатируется в РФ, не весь требует наличия топлива Евро-5. Что касается импорта, то, конечно, иностранные нефтеперерабатывающие заводы выходят на технологическое ежегодное обслуживание 2 раза в год, и не исключено, что именно белорусские нефтеперерабатывающие заводы ушли на это обслуживание — либо частично, либо полностью, — так что импорт оттуда снизился. Сегодня есть страны, которые готовы поставлять и поставляют в РФ бензин, и пока говорить о том, что импорта по нефтепродуктам не будет совсем, слишком преждевременно», — рассказала она.
Также Бунина заверила, что сегодня нет предпосылок для роста цен на бензин, и заверила, что в сентябре проблем с доступностью бензина не будет.
«Что касается дизельного топлива, то в РФ его производится достаточно. Сегодня нет повода для того, чтобы цены на бензин и дизельное топливо подрастали, правительство принимает все необходимые меры, чтобы сдержать цены для конечного потребителя. Поэтому мы вряд ли увидим разницу в цене относительного сегодняшнего дня на бензин и дизельное топливо в России. Безусловно, доступность бензина станет выше с учетом того, что правительство приняло решение с 1 сентября о реализации Евро-3, Евро-4, Евро-2. В ряде регионов этого топлива будет достаточно. Евро-2 вообще будет специализированный класс топлива и вряд ли выйдет в свободную продажу», — подытожила она.
Напомним, что в августе бензин был доступен лишь на 62,5% автозаправочных станций в России, при этом хотя бы один вид топлива можно было найти на 83,5% АЗС. Как отмечают аналитики, ситуация с дефицитом в регионах остается сложной и напрямую зависит от близости к нефтеперерабатывающим заводам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Захарова анонсировала сенсационное расследование о преступлениях Киева
- Родители дают «баранку»: Как в России стали популярны автосимуляторы
- Путин заявил о необходимости повышения эффективности деятельности ООН
- «Майкл» и тень «Человека-паука»: Из чего сложился летний рекорд кинотеатров
- Замглавы МИД Грушко заявил об антироссийских провокациях НАТО в Арктике
- ЦБ ожидает, что ситуация на топливном рынке станет более предсказуемой к октябрю
- Вучич заявил о независимой внешней политике и нейтралитете Сербии
- Минтруд назвал средний размер семейной выплаты
- ВС России освободили Червоную Криницу и Новопавловку
- Си Цзиньпин заявил о необратимости формирования многополярного мира