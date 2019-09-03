Незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Соболь оштрафовали на 300 тыс. рублей

Административный штраф размером 300 тысяч рублей назначен незарегистрированному кандидату в Мосгордуму Любовь Соболь за повторное нарушение правил организации митинга. Об этом сообщает ТАСС.

Такое решение принял Троицкий районный суд Москвы. Как отмечает агентство, общая сумма штрафов Соболь превысила миллион рублей.

Накануне Соболь была задержана и доставлена в ОВД. Ранее сообщалось, что против нее было возбуждено административное дело 20.2 ч.8 КоАП за организацию несогласованной акции 31 августа.



