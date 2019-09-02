Любовь Соболь задержали в Москве
Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержана полицейскими в Москве. Об этом сообщила начальник штаба Соболь Оля Чезаре в своем микроблоге в Twitter.
В сообщении говорится, что Соболь задержали около 22 вечера (мск) и доставили в ОВД Красносельское. По словам Чезаре, адвокат Соболь Иван Сустин выехал к задержанной.
Ранее сообщалось о задержании Ильи Азара и Николя Ляскина. Отметим, что все задержанные участвовали в несогласованном митинге 31 августа в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
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