Любовь Соболь задержали в Москве

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержана полицейскими в Москве. Об этом сообщила начальник штаба Соболь Оля Чезаре в своем микроблоге в Twitter.

В сообщении говорится, что Соболь задержали около 22 вечера (мск) и доставили в ОВД Красносельское. По словам Чезаре, адвокат Соболь Иван Сустин выехал к задержанной.

Ранее сообщалось о задержании Ильи Азара и Николя Ляскина. Отметим, что все задержанные участвовали в несогласованном митинге 31 августа в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

