«Такая практика, к сожалению, до сих пор есть, но ее негативного развития по обращениям мы не видим. Но все равно проблемы возникают. У нас сегодня мораторий на проверки, они проводятся только в экстренных случаях. Даже если человек пожалуется на чаевые, Роспотребнадзор сначала должен запросить санкцию на проверку у прокуратуры, такое происходит не всегда. Но мы все равно советуем потребителям обращаться, если будет массовая проблема, ресторан точно проверят», - рассказал он.

По его словам, официанты могут предлагать дополнительные услуги, а обслуживание может входить в стоимость блюд, но не может быть отдельной строкой в чеке.

«Недавно был скандал, когда в счет к сырникам включили топпинги на 800 рублей. Любые дополнительные услуги не должны быть навязаны. Бизнес пытается размыть полную стоимость блюда или напитка. В действующих правилах общепита навязывание услуг запрещено. Официант имеет право предложить дополнительные услуги, но обязан убедиться в том, что потребитель знает, что это дополнительная цена. Эти дополнительные товары сами по себе должны иметь ценность. А чаевые – это другая вещь, в правилах они прописаны иначе. Эти составляющие должны включаться в стоимость, отдельно они выставляться не могут. Это то же самое, если предложить взять в аренду вилки или ложки или брать деньги за чистые тарелки. Чаевые – это обслуживание, они могут включаться в стоимость, но не отдельно как сбор в чеке», - добавил собеседник НСН.

Большая часть (75%) опрошенных жителей России оставляют чаевые за оказанную услугу. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Авито услуги" и "Нетмонет".

