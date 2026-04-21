Незаконная практика: Включение чаевых в чек сравнили с арендой ложек
Алексей Койтов заявил НСН, что в действующих правилах общепита навязывание любых услуг и товаров запрещено.
Включение чаевых в чек можно сравнить с арендой ложек в ресторане, это нарушение прав потребителя, заявил НСН председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.
Практика автоматического включения сервисного сбора в счет с некоторых пор стала нормой для ресторанов. Одни заведения добавляют 10% «за обслуживание» или «сервисный сбор» всем подряд, другие только в выходные или при бронировании на компанию, пишут «Известия». Омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов отметил НСН, что такая практика – это вынужденная мера для не самых хороших заведений. Койтов рассказал, что в таком случае делать посетителям.
«Такая практика, к сожалению, до сих пор есть, но ее негативного развития по обращениям мы не видим. Но все равно проблемы возникают. У нас сегодня мораторий на проверки, они проводятся только в экстренных случаях. Даже если человек пожалуется на чаевые, Роспотребнадзор сначала должен запросить санкцию на проверку у прокуратуры, такое происходит не всегда. Но мы все равно советуем потребителям обращаться, если будет массовая проблема, ресторан точно проверят», - рассказал он.
По его словам, официанты могут предлагать дополнительные услуги, а обслуживание может входить в стоимость блюд, но не может быть отдельной строкой в чеке.
«Недавно был скандал, когда в счет к сырникам включили топпинги на 800 рублей. Любые дополнительные услуги не должны быть навязаны. Бизнес пытается размыть полную стоимость блюда или напитка. В действующих правилах общепита навязывание услуг запрещено. Официант имеет право предложить дополнительные услуги, но обязан убедиться в том, что потребитель знает, что это дополнительная цена. Эти дополнительные товары сами по себе должны иметь ценность. А чаевые – это другая вещь, в правилах они прописаны иначе. Эти составляющие должны включаться в стоимость, отдельно они выставляться не могут. Это то же самое, если предложить взять в аренду вилки или ложки или брать деньги за чистые тарелки. Чаевые – это обслуживание, они могут включаться в стоимость, но не отдельно как сбор в чеке», - добавил собеседник НСН.
Большая часть (75%) опрошенных жителей России оставляют чаевые за оказанную услугу. Об этом говорится в совместном исследовании сервисов "Авито услуги" и "Нетмонет".
Горячие новости
- Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Игорь Алексеев
- Иран не решил, поедет ли на переговоры с США в Пакистан
- ЕС обсуждает 21-й пакет санкций против России
- Герасимов заявил, что группировка «Центр» завершает зачистку Нового Донбасса
- Покупателям готовой еды предрекли бум русской и домашней кухни
- Россиянам рассказали, где можно отпраздновать День Победы
- До 90% зарплаты: Почему рестораны хитрят с чаевыми в чеке
- Шойгу: Молдавия и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из Приднестровья
- Зеленский объявил, что нефтепровод «Дружба» готов к возобновлению работы