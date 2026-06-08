На севере Крыма приостановили движение пригородных поездов
Движение пригородных поездов временно приостановили на севере Крыма. Об этом говорится в сообщении Южной пригородной пассажирской компании.
«По техническим причинам временно приостановлено движение... на участках Симферополь — Джанкой и Армянск — Джанкой», - предупредил перевозчик.
Компания дополнительно сообщит о возобновлении движения.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал о приостановке железнодорожного сообщения на перегоне Керчь — Симферополь на фоне ударов дронов ВСУ, пишет RT.
Минувшей ночью украинский БПЛА атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва – Симферополь, погиб помощник машиниста.
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