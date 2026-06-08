На севере Крыма приостановили движение пригородных поездов

Партия Пашиняна «Гражданский договор» победила на парламентских выборах Между Керчью и Симферополем приостановили ж/д сообщение из-за ударов БПЛА Крупные российские аэропорты со временем подключатся к сервису прохода в самолет без паспорта Число пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Угличем выросло до 31 Возможность самостоятельно регулировать рабочее время есть у большинства работающих россиян Жителю Великобритании доставили по почте журнал, который он заказал 19 лет назад