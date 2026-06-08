Российские синхронисты выиграли золото в комбинации на юношеском ЧЕ
Сборная России по синхронному плаванию завоевала золотые медали в комбинации на чемпионате Европы среди юношей и девушек.
Первенство состоялось в Люксембурге. Россияне выступили на чемпионате с национальными флагом и гимном. В состав команды РФ вошли Доминика Александрова, Алиса Беда, Анастасия Дюкова, Дарья Керро, Диана Ким, Станислава Козлова, Анастасия Мокшина, Анастасия Наумова, Александра Ахтырская, Мария Пахомова, Никита Бодров и Никита Скляров.
Российские синхронисты получили 261,3987 балла и выиграли золото. Второе место заняли спортсмены из Испании с 223,4699 балла, третьими стали греки (218,3171).
Ранее россиянки выиграли проходивший в Хорватии юниорский чемпионат Европы в стрельбе из винтовки.
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