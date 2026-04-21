До 90% зарплаты: Почему рестораны хитрят с чаевыми в чеке
Сергей Миронов заявил НСН, что хорошие рестораны чаевые не навязывают, так как было много скандалов.
В некоторых заведениях чаевые могут составлять 90% зарплаты официанта, а их на рынке сегодня не хватает, заявил НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
Практика автоматического включения сервисного сбора в счет с некоторых пор стала нормой для ресторанов. Одни заведения добавляют 10% «за обслуживание» или «сервисный сбор» всем подряд, другие только в выходные или при бронировании на компанию, пишут «Известия». Миронов отметил, что такая практика – это вынужденная мера не для самых хороших заведений.
«Нормальные рестораны чаевые не навязывают, было много скандалов, много обращений в Роспотребнадзор. В Москве такое практически не встречается, на юге России подобное встречается достаточно часто. Мы всплеска жалоб не фиксируем. Потребители должны понимать, что нормальные рестораны так делать не будут, так делают какие-то маленькие непонятные точки. Это сразу заявление в Роспотребнадзор и выяснения. Такие заведения считают, что официантам не оставляют чаевые, пытаются решить этот вопрос. А официантов сегодня невозможно набрать, поэтому кто-то и считает это вынужденной мерой. Работников просто физически не хватает, им пытаются таким образом обеспечить стабильные чаевые», - отметил он.
Он подчеркнул, что чаевые могут составлять значительную часть доходов официантов, иногда они делятся на бар и кухню.
«Где-то чаевые могут составлять 90% зарплаты, все очень индивидуально, очень много нюансов. Есть места, где чаевые полностью уходят официантам. Есть места, где они делятся с кухней, баром и так далее. Везде разные правила. Есть практика, когда чаевые складываются, а потом делятся между всеми официантами. Чем дороже заведение, тем больше официанту достается чаевых. В целом принято 10% оставлять, где-то это 7%. Когда полная посадка в хорошем ресторане, чаевые не такие большие, так как официант не успевает хорошо отработать с посетителем», - добавил собеседник НСН.
Официанты в Москве в высокий сезон могут заработать до 300 тысяч в месяц, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
- Россиянам рассказали, где можно отпраздновать День Победы
- До 90% зарплаты: Почему рестораны хитрят с чаевыми в чеке
- Шойгу: Молдавия и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из Приднестровья
- Зеленский объявил, что нефтепровод «Дружба» готов к возобновлению работы
- Таиланд сократит срок безвизового пребывания иностранцев
- Нацмессенджер Max получил новое название
- В Москве пенсионеры отдали мошенникам более 298 млн рублей
- Трамп заявил о нежелании продлевать перемирие с Ираном
- «Запрещенкой торговал не он»: За что задержали гендиректора «Эксмо»
- Путин: Ситуация в приграничных районах остается непростой