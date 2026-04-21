«Нормальные рестораны чаевые не навязывают, было много скандалов, много обращений в Роспотребнадзор. В Москве такое практически не встречается, на юге России подобное встречается достаточно часто. Мы всплеска жалоб не фиксируем. Потребители должны понимать, что нормальные рестораны так делать не будут, так делают какие-то маленькие непонятные точки. Это сразу заявление в Роспотребнадзор и выяснения. Такие заведения считают, что официантам не оставляют чаевые, пытаются решить этот вопрос. А официантов сегодня невозможно набрать, поэтому кто-то и считает это вынужденной мерой. Работников просто физически не хватает, им пытаются таким образом обеспечить стабильные чаевые», - отметил он.

Он подчеркнул, что чаевые могут составлять значительную часть доходов официантов, иногда они делятся на бар и кухню.

«Где-то чаевые могут составлять 90% зарплаты, все очень индивидуально, очень много нюансов. Есть места, где чаевые полностью уходят официантам. Есть места, где они делятся с кухней, баром и так далее. Везде разные правила. Есть практика, когда чаевые складываются, а потом делятся между всеми официантами. Чем дороже заведение, тем больше официанту достается чаевых. В целом принято 10% оставлять, где-то это 7%. Когда полная посадка в хорошем ресторане, чаевые не такие большие, так как официант не успевает хорошо отработать с посетителем», - добавил собеседник НСН.

Официанты в Москве в высокий сезон могут заработать до 300 тысяч в месяц, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

