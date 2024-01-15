От престижа до текучки: Почему в гостиничной сфере самые низкие зарплаты

Ранее президент гостиничной компании Cosmos Hotel Group (входит в АФК «Система») Александр Биба в интервью РБК заявил, что в России не хватает качественных гостиниц, а уровень зарплат в туристической отрасли является одним из самых низких в России. По его словам, в среднем линейный персонал в этой сфере получает порядка 37 000 рублей в месяц. При этом с ростом внутреннего турпотока стала актуальной проблема количества, а иногда и самого наличия качественных гостиниц и других средств размещения, говорит президент компании. Минаева объяснила, с чем связан такой уровень зарплат.

«Исторически так сложилось. В свое время было большое количество желающих попасть в эту индустрию. Многие люди специально обучались несколько лет этой профессии. После этого у них возникал вопрос, куда пойти работать. Для многих стартом карьеры была работа на ресепшн. Также в эту индустрию можно было попасть, не оканчивая специализированный вуз по специальному направлению. Здесь была высокая текучка кадров, и работодатели научились достаточно быстро обучать людей без опыта. Кроме того, люди оставались, потому что отели обычно богато украшали, были дополнительные атрибуты, которые удерживали и мотивировали», — сказала Минаева.

Собеседница НСН указала на то, что гостиничной отрасли зарплата, как правило, сдельная.

«В некоторых отелях, которые невысокого ценового сегмента, все с экономикой очень плотно. Там нет большого запаса маржи. Работодателю должен думать, как бы поменьше заплатить людям, потому что иначе экономика не сойдется, и отель придется закрывать. Есть отели, которые подвержены сезонности: в какое-то время гостей много, в какое-то — мало. В таких условиях нельзя позволить себе нанимать людей на оклад, поэтому работодатели старались предлагать сдельную зарплату, опять-таки для того, чтобы сошлась экономика. Сами сотрудники уже привыкли, что нет какого-то большого оклада, что ты зависишь от объема работы, причем так везде. Индустрия продержалась также достаточно долго. Сдельная зарплата проваливается в несезонные, сложные времена. К тому же, нередко на работу брали студентов, которым, как считается, можно платить в три раза меньше рынка», — добавила карьерный консультант.

В заключение Минаева заявила, что сейчас популярность гостиничной отрасли резко снизилась.

«Сейчас я не вижу большого количества желающих трудиться в этой сфере. К тому же, сейчас очень высокая текучка из-за низких зарплат. В этих условиях сложно увеличивать профессионализм кадров. Человек немного чему-то обучился и ушел, и опять кадры обучаются с нуля. При наличии компетентных сотрудников в гостиницах был бы совсем другой уровень сервиса. Сейчас больше интересны маркетинг, стиль, дизайн, очень много альтернатив, куда можно пойти», — подытожила она.

Ранее Минаева рассказала о том, что в 2024 году у работодателей сохранится большой запрос на HR-специалистов, маркетологов, а также коммерческих, финансовых и технических директоров.

