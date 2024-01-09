СМИ: Дефицит кадров в России сохранится к 2030 году

С наибольшим дефицитом кадров столкнутся представители гражданской обрабатывающей промышленности, утверждают аналитики издания. В условиях острой борьбы за работников руководителям предприятий придется повышать предлагаемые зарплаты. Главной задачей на горизонте 2030 года будет повышение производительности труда.

Выходом из кризисной ситуации может стать автоматизация рабочих процессов и более активное внедрение роботизированной техники на предприятиях, полагают эксперты. При этом к 2030 году в России появится дополнительно два миллиона новых рабочих мест, пишет издание со ссылкой на экспертов.

Ранее карьерный консультант Татьяна Минаева в интервью НСН рассказала о том, что в 2024 году у работодателей сохранится большой запрос на HR-специалистов, маркетологов, а также коммерческих, финансовых и технических директоров.