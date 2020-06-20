Невский проспект Петербурга украсили к параду Победы

По данным издания, в пятницу вечером на Невском появились праздничные растяжки с георгиевскими лентами и российским флагом. Также на фонарных столбах на Невском появились праздничные баннеры.

К параду власти планируют украсить более ста улиц города, уточняет газета.

Парады Победы 24 июня должны пройти не только в Москве, но и других российских городах. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти ряда регионов приняли решение не проводить торжественные мероприятия 24 июня.



