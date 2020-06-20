Невский проспект Петербурга украсили к параду Победы
В Петербурге главную улицу города Невский проспект украсили к параду Победы, который запланирован в этом году на 24 июня. Об этом сообщает издание «Невские новости».
По данным издания, в пятницу вечером на Невском появились праздничные растяжки с георгиевскими лентами и российским флагом. Также на фонарных столбах на Невском появились праздничные баннеры.
К параду власти планируют украсить более ста улиц города, уточняет газета.
Парады Победы 24 июня должны пройти не только в Москве, но и других российских городах. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти ряда регионов приняли решение не проводить торжественные мероприятия 24 июня.
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