Невский проспект Петербурга украсили к параду Победы

В Петербурге главную улицу города Невский проспект украсили к параду Победы, который запланирован в этом году на 24 июня. Об этом сообщает издание «Невские новости».

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По данным издания, в пятницу вечером на Невском появились праздничные растяжки с георгиевскими лентами и российским флагом. Также на фонарных столбах на Невском появились праздничные баннеры.

К параду власти планируют украсить более ста улиц города, уточняет газета.

Парады Победы 24 июня должны пройти не только в Москве, но и других российских городах. Однако из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки власти ряда регионов приняли решение не проводить торжественные мероприятия 24 июня.


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ТЕГИ:Парад ПобедыСанкт-Петербург
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