Невсемогущий «ТОР». Новый прибор для защиты от COVID-19 вызвал вопросы
Вирусолог Георгий Викулов отметил, что эффективность и безопасность аппарата будет доказана только после клинических испытаний.
Прибор под названием «ТОР», который способен с помощью незначительного по мощности электромагнитного излучения ослаблять и подавлять вирусы, в том числе COVID-19, представил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак на форуме «Микроэлектроника 2021».
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что аппарат требует дополнительного изучения и не призван заменить вакцину.
«Смотря какой длины волна излучения, это нужно разбираться, более внимательно смотреть. Зависит не только от длины волны, но и от интенсивности, от времени экспозиции, потому что электромагнитное излучение неоднозначно. Есть часть этого излучения, которая обладает проникающим действием и может быть небезопасна для самого человека. А то, что есть дезинфицирующее свойство, это естественно, потому что часть спектра электромагнитного есть ультрафиолетовые спектр, который обладает дезинфицирующим действием. Насколько это эффективно и безопасно, должны быть соответствующие клинические исследования», - объяснил Викулов.
По его словам, даже после клинических исследований прибор может быть использован только в качестве дополнительного профилактического средства в борьбе с инфекцией.
«Вакцину он, конечно, заменить не может, как не может заменить лекарственные препараты, это средство дополнительное, которое может использоваться для обеззараживания помещений и поверхностей. Это на темпы вакцинации никак не повлияет», - добавил он.
Отмечается, что прибор способен за 15 минут обеспечить человеку в течение суток защиту от заражения коронавирусной инфекцией.
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