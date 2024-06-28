Невролог рассказал, что лень приводит к развитию деменции и диабета
Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с возрастом более предрасположены к деменции, атерокслерозу и лишнему весу, рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.
«Движение — естественная потребность человека, как воздух и вода, это жизнь. Лень — один из ключевых факторов развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний», - заявил он в беседе с NEWS.ru.
По словам Гайфутдинова, у ленивых людей также часто повышается артериальное давление и возникает депрессия. Здоровый образ жизни, напротив, может продлить жизнь.
Ранее сообщалось, что занятия йогой в пожилом возрасте могут помочь отодвинуть деменцию. Было установлено, что за счет работы с опорно-двигательным аппаратом и дыханием, йога улучшает пищеварительную, кровеносную и выделительную системы, а также нормализует давление, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru