Невролог объяснил диагноз Ефремова
Транзиторные ишемические атаки, которые врачи диагностировали у актёра Михаила Ефремова, могут проявляться в виде симптомов, схожих с проявлениями инсульта. Об этом рассказал невролог Александр Евдокимов, сообщает РЕН ТВ.
Так, при транзиторных ишемических атаках могут отказывать руки и ноги, нарушается мимика лица и речь. Через сутки эти функции восстанавливаются, а если нет, то это уже органическая патология с очагами в головном мозге, отметил врач.
Транзиторные ишемические атаки возникают на фоне острого спазма сосудов и артерий, добавил Евдокимов.
На прошлой неделе Ефремову, обвиняемому по уголовному делу о смертельном ДТП, стало плохо в зале суда. Оттуда его вынесли на носилках. Появились предположения, что у него инсульт – об этом говорил и его адвокат Эльман Пашаев.
Ефремов смог участвовать в судебном заседании 18 августа. Суд отказался разглашать его медицинский диагноз, ссылаясь на врачебную тайну, но выписка из Боткинской больницы всё равно появилась в Сети. Сегодня Ефремова снова доставили в суд - на допрос.
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