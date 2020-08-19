Невролог объяснил диагноз Ефремова

Транзиторные ишемические атаки, которые врачи диагностировали у актёра Михаила Ефремова, могут проявляться в виде симптомов, схожих с проявлениями инсульта. Об этом рассказал невролог Александр Евдокимов, сообщает РЕН ТВ.

Так, при транзиторных ишемических атаках могут отказывать руки и ноги, нарушается мимика лица и речь. Через сутки эти функции восстанавливаются, а если нет, то это уже органическая патология с очагами в головном мозге, отметил врач.

Транзиторные ишемические атаки возникают на фоне острого спазма сосудов и артерий, добавил Евдокимов.

На прошлой неделе Ефремову, обвиняемому по уголовному делу о смертельном ДТП, стало плохо в зале суда. Оттуда его вынесли на носилках. Появились предположения, что у него инсульт – об этом говорил и его адвокат Эльман Пашаев.