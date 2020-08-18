Старший сын погибшего Сергея Захарова требует от Ефремова 6,5 млн рублей

Как сообщалось ранее, адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы троих потерпевших - жены, младшего сына и брата погибшего, заявил на суде сумму их иска в счет компенсации морального вреда в размере 1 рубль.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в центре столицы 8 июня. На Садовом кольце внедорожник актера въехала в фургон, которым управлял Сергей Захаров. Он был госпитализирован и позже скончался от полученных травм. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, пишет Газета.ру.

Между тем, состояние здоровья Ефремова, который ранее был госпитализирован из зала суда, позволяет ему участвовать в дальнейших заседаниях, заявила судья Пресненского суда, где 18 августа слушалось резонансное дело, подчеркивает RT.

