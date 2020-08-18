Суд отказался оглашать диагноз Ефремова

Суд не стал оглашать медицинский диагноз актера Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП, ссылаясь на врачебную тайну.

Ранее сообщалось, что Ефремов во вторник будет участвовать в заседании суда, на котором должно состояться слушание по существу.

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"Ефремов может участвовать в судебном заседании по состоянию здоровья", - приводит агентство ТАСС слова судьи Елены Абрамовой на заседании Пресненского суда.

На прошлой неделе артиста госпитализировали прямо из здания суда – ему стало плохо, он потерял сознание. Как утверждал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, у его подзащитного онемение конечностей и проблемы с речью из-за нарушения мозгового кровообращения.

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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
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