Белый дом заявил, что Байдена не лечили от Паркинсона
В ходе обследований невролог президента США Джо Байдена не выявил признаков склероза или болезни Паркинсона, заявила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
По ее словам, общие медицинские обследования за последние три года, о которых было объявлено ранее, включали консультацию у невролога.
Она добавила, что в последнем заключении от февраля было отмечено, что после тщательного обследования не было обнаружено признаков нарушений работы нервной системы, в том числе болезней Паркинсона или склероза.
Жан-Пьер подчеркнула, что Байден не лечится от болезни Паркинсона и не принимает медпрепараты от нее, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru