Белый дом заявил, что Байдена не лечили от Паркинсона

В ходе обследований невролог президента США Джо Байдена не выявил признаков склероза или болезни Паркинсона, заявила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, общие медицинские обследования за последние три года, о которых было объявлено ранее, включали консультацию у невролога.

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Она добавила, что в последнем заключении от февраля было отмечено, что после тщательного обследования не было обнаружено признаков нарушений работы нервной системы, в том числе болезней Паркинсона или склероза.

Жан-Пьер подчеркнула, что Байден не лечится от болезни Паркинсона и не принимает медпрепараты от нее, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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