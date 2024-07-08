Белый дом заявил, что Байдена не лечили от Паркинсона

Она добавила, что в последнем заключении от февраля было отмечено, что после тщательного обследования не было обнаружено признаков нарушений работы нервной системы, в том числе болезней Паркинсона или склероза.

Жан-Пьер подчеркнула, что Байден не лечится от болезни Паркинсона и не принимает медпрепараты от нее, передает «Радиоточка НСН».