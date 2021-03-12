«Невосполнимая потеря». Устюгов о качестве дистанционного образования

Специалисты Минпросвещения и Минобрнауки уверены, что пандемия COVID-19 не сказалась негативно на качестве образования и успеваемости школьников и студентов, пишет ТАСС.

Актер театра и кино Александр Устюгов в интервью НСН поспорил с такой позицией.