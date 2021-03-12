«Невосполнимая потеря». Устюгов о качестве дистанционного образования
Актер Александр Устюгов в эфире НСН поспорил с чиновниками о влиянии дистанционки на успеваемость школьников.
Специалисты Минпросвещения и Минобрнауки уверены, что пандемия COVID-19 не сказалась негативно на качестве образования и успеваемости школьников и студентов, пишет ТАСС.
Актер театра и кино Александр Устюгов в интервью НСН поспорил с такой позицией.
«Год самообразования все-таки может очень сильно сказаться на обучающихся, особенно на школьниках. Если студенты и более взрослые люди могут и умеют самообразовываться, то все, что касается школьников, особенно младших классов, мне кажется, это невосполнимая потеря для них», – сказал он.
Также Устюгов в беседе с НСН отметил, что россияне в период пандемии активно «заедают» плохие новости сладостями.
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