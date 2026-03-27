«Невесты – экстремисты?»: Платную примерку свадебных платьев в салонах сочли странной
Нововведение свадебных может быть попыткой отсечь девушек, занимающихся «потребительским экстремизмом», сказала в эфире НСН Евгения Лейбман.
Платная примерка платьев в свадебных салонах – это «странная история», заявила в интервью НСН организатор свадеб Евгения Лейбман, а юрист Яна Бондаренко отметила, что продавец не должен брать за это деньги.
По данным Telegram-канала Shot, свадебные салоны и бутики на фоне весеннего наплыва будущих невест стали брать с девушек деньги за примерку платьев. Отмечается, что расценки варьируются от 2 до 5 тысяч рублей за час-полтора и зависят от цены платья и уровня салона. Лейбман назвала это «странной историей» и посоветовала искать нормальные салоны.
«Я никогда с этим не сталкивалась. Может быть, это какой-то определенный салон. Для меня это очень странная история, потому что брать за примерку деньги, наверное, неправильно. С другой стороны, я понимаю, что это может быть попытка салонов отсечь процент незаинтересованных в покупке людей. Я бы посоветовала идти в нормальный салон, в Москве огромное количество мест, где можно купить свадебное платье. Более того, даже на маркетплейсах есть разделы свадебных платьев. В любом случае, выбор за невестой. Если она считает, что это нормально, то соглашается с этими условиями. Если же невеста не считает нормальным оплачивать примерку, то просто идет в другой салон», - отметила она.
Вместе с тем Лейбман подтвердила, что часовая примерка платьев может превратиться для сотрудников салона в тяжелую работу.
«Есть такое понятие, как потребительский экстремизм. Многие девушки ходят по салонам, просто примеряя платья, но обычная магазинная примерка в свадебных салонах не работает. Там все примерки расписаны заранее, примерка занимает в среднем час, за это время можно примерить до пяти платьев. Для того, чтобы понять, какое платье нужно, консультант должна уточнить цветотип, желаемый фасон и так далее. Бывает необходимость помочь надеть и зашнуровать корсеты, подбираются туфли. Это действительно большая работа консультанта и время. При этом не секрет, что многие девушки ходят в свадебные салоны, не являясь невестами. Я сейчас не пытаюсь оправдать платные примерки, но, возможно, это какой-то фильтр для тех, кто не заинтересован в покупке. Возможно, если платье покупается, эта сумма минусуется, а платная примерка только для тех, кто не покупает», - предположила эксперт.
Со своей стороны, юрист Яна Бондаренко объяснила НСН, что легализовать платную примерку можно, лишь выдав ее за другую услугу.
«Если человек просто приходит в магазин и примеряет вещь, то продавец не должен брать за это деньги. Но они могут это иначе оформить. Магазин должен обосновать взимание платы. Все зависит от того, как они эту услугу преподносят. Потребитель вправе удостовериться в том, что вещь ему подходит, примерив её. Когда магазин берет за что-то деньги, он должен провести эти деньги через кассу», — сказала собеседница НСН.
В начале марта сообщалось, что в Москве сорвалось около 20 свадеб в особняке на Малой Ордынке из-за того, что его отдали под закрытую вечеринку бренда нижнего белья с участием звезд шоу-бизнеса, напоминает «Радиоточка НСН».
