Платная примерка платьев в свадебных салонах – это «странная история», заявила в интервью НСН организатор свадеб Евгения Лейбман, а юрист Яна Бондаренко отметила, что продавец не должен брать за это деньги.

По данным Telegram-канала Shot, свадебные салоны и бутики на фоне весеннего наплыва будущих невест стали брать с девушек деньги за примерку платьев. Отмечается, что расценки варьируются от 2 до 5 тысяч рублей за час-полтора и зависят от цены платья и уровня салона. Лейбман назвала это «странной историей» и посоветовала искать нормальные салоны.